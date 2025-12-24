Aufschläge in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester

Marktbericht

Der S&P 500 verbucht am dritten Tag der Woche Zuwächse.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 19:20 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 6.932,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,544 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.906,22 Zählern und damit 0,052 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6.909,79 Punkte).

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.904,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.937,32 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,974 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.705,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der S&P 500 bei 6.637,97 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.12.2024, den Stand von 6.040,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 18,12 Prozent zu. Bei 6.937,32 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Nike (+ 4,64 Prozent auf 60,00 USD), Advance Auto Parts (+ 4,15 Prozent auf 41,12 USD), Micron Technology (+ 3,77) Prozent auf 286,68 USD), Bath Body Works (+ 2,44 Prozent auf 19,72 USD) und Target (+ 2,36 Prozent auf 96,53 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Expand Energy (-1,80 Prozent auf 109,17 USD), Carnival (-1,30 Prozent auf 31,25 USD), ServiceNow (-1,15 Prozent auf 152,59 USD) und Coterra Energy (-1,12 Prozent auf 25,69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15.290.726 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

