DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
NASDAQ Composite-Performance

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge

24.12.25 20:02 Uhr
Der NASDAQ Composite befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 23.613,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,025 Prozent auf 23.555,95 Punkte an der Kurstafel, nach 23.561,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.621,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23.527,97 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,694 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22.872,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.497,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 20.031,13 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 22,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 9,85 Prozent auf 1,45 USD), FreightCar America (+ 6,18 Prozent auf 11,52 USD), Geron (+ 5,26 Prozent auf 1,40 USD), inTest (+ 4,89 Prozent auf 7,51 USD) und PetMed Express (+ 3,80 Prozent auf 3,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Amtech Systems (-2,73 Prozent auf 12,48 USD), Microvision (-2,66 Prozent auf 0,91 USD), Donegal Group B (-2,41 Prozent auf 16,00 USD), Daktronics (-2,06 Prozent auf 18,52 USD) und Nortech Systems (-2,04 Prozent auf 7,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 15.290.726 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

