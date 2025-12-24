DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.192 +0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus Apple-Aktie als Profiteur? Möglicherweise Rekordauslieferungen des iPhone 17 voraus
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Marktbericht

Wall Street im Weihnachtsmodus: US-Börsen schließen den verkürzten Handelstag auf positivem Terrain ab - S&P 500 mit Rekordschluss

24.12.25 19:26 Uhr
Wall Street beginnt verabschiedet sich feser in die Weihnachtspause - S&P 500 schließt mit Rekordschluss | finanzen.net

Am heutigen Mittwoch gehen die US-Börsen minimal schwächer in den Handel. Aufgrund der Weihnachtsfeiertag wird heute nur eine verkürzte Sitzung stattfinden.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.731,2 PKT 288,8 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.613,3 PKT 51,5 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.932,1 PKT 22,3 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones hat die die Sitzung 0,04 Prozent tiefer bei 48.424,71 Punkten begonnen und sich 0,6 Prozent fester bei 48.731,16 Puntken in die Weihnachtspause verabschiedet.
Für den NASDAQ Composite ging es zur Startglocke um 0,03 Prozent auf 23.555,95 Einheiten nach unten. Zum Handelsschluss wurden jedoch Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent bei 23.613,31 Einheiten verzeichnet.
Der S&P 500 stieg derweil 0,7 Prozent tiefer bei 6.904,91 Zählern in die Sitzung ein. Bei 6.937,32 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Den Schlusskurs markierte er bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) und erreichte damit auch einen neuen Rekordschluss.

Wer­bung

Die US-Börsen sind am Mittwoch etwas höher aus dem verkürzten Geschäft gegangen. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche in den USA überraschend gesunken.

Konjunkturdaten im Blick

Zunächst sorgten starke BIP-Daten am Mittwoch für gedämpfte Zinssenkungshoffnungen, doch schwächere Wirtschaftsdaten relativierten den Konjunkturoptimismus schnell.

Andere Indikatoren fielen dagegen schwächer aus: Die Auftragseingänge langlebiger Güter gingen stärker zurück als erwartet, das Verbrauchervertrauen blieb deutlich unter den Prognosen, und die Industrieproduktion stagnierte trotz leichter Verbesserung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reagierte zunächst mit einem Anstieg, fiel dann aber wieder auf rund 4,17 Prozent zurück. Das starke BIP-Wachstum gilt nicht als Signal für baldige Zinssenkungen, doch die gemischten Daten sorgen insgesamt für ein ausgeglichenes Marktbild. Am Mittwoch wird verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, bevor der Handel am Freitag wieder aufgenommen wird.

Wer­bung

Die Jahresendrally setzte sich damit weiter fort.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Mary Altaffer/AP

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

20:02Freundlicher Handel: Dow Jones liegt am Mittwochnachmittag im Plus
19:45Why Is Nike Stock Crashing, and is it a Buying Opportunity?
19:36Disney Vs. Netflix: Christmas Streaming Wars And What It Means For The Stocks
19:27Holiday Spotlight: Krispy Kreme, Hershey, Coca-Cola, Starbucks Close Higher
19:26Wall Street im Weihnachtsmodus: US-Börsen schließen den verkürzten Handelstag auf positivem Terrain ab - S&P 500 mit Rekordschluss
19:10Top Stock Reports for AbbVie, Coca-Cola & Chevron
19:09Why Apple's Tim Cook Drove Nike Stock Higher Today
18:43PepsiCo vs. Coca-Cola: Which Stock Dominates Global Beverage Space?
mehr