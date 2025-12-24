US-Marktbericht

Am heutigen Mittwoch gehen die US-Börsen minimal schwächer in den Handel. Aufgrund der Weihnachtsfeiertag wird heute nur eine verkürzte Sitzung stattfinden.

Der Dow Jones hat die die Sitzung 0,04 Prozent tiefer bei 48.424,71 Punkten begonnen und sich 0,6 Prozent fester bei 48.731,16 Puntken in die Weihnachtspause verabschiedet.

Für den NASDAQ Composite ging es zur Startglocke um 0,03 Prozent auf 23.555,95 Einheiten nach unten. Zum Handelsschluss wurden jedoch Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent bei 23.613,31 Einheiten verzeichnet.

Der S&P 500 stieg derweil 0,7 Prozent tiefer bei 6.904,91 Zählern in die Sitzung ein. Bei 6.937,32 Punkten erreichte er ein neues Allzeithoch. Den Schlusskurs markierte er bei 6.932,05 Punkten (+0,32 Prozent) und erreichte damit auch einen neuen Rekordschluss.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Börsen sind am Mittwoch etwas höher aus dem verkürzten Geschäft gegangen. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche in den USA überraschend gesunken.

Konjunkturdaten im Blick

Zunächst sorgten starke BIP-Daten am Mittwoch für gedämpfte Zinssenkungshoffnungen, doch schwächere Wirtschaftsdaten relativierten den Konjunkturoptimismus schnell.

Andere Indikatoren fielen dagegen schwächer aus: Die Auftragseingänge langlebiger Güter gingen stärker zurück als erwartet, das Verbrauchervertrauen blieb deutlich unter den Prognosen, und die Industrieproduktion stagnierte trotz leichter Verbesserung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reagierte zunächst mit einem Anstieg, fiel dann aber wieder auf rund 4,17 Prozent zurück. Das starke BIP-Wachstum gilt nicht als Signal für baldige Zinssenkungen, doch die gemischten Daten sorgen insgesamt für ein ausgeglichenes Marktbild. Am Mittwoch wird verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, bevor der Handel am Freitag wieder aufgenommen wird.

Wer­bung Wer­bung

Die Jahresendrally setzte sich damit weiter fort.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX