DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall meldet Gewinnsprung -- LANXESS mit Ergebniseinbruch -- RWE: Starke Zahlen für 2023 bestätigt -- MorphoSys, K+S im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag eine Verschnaufpause einlegen. Der DAX wird vorbörslich zeitweise um 0,1 Prozent höher bei 17.980 Punkten erwartet. Am Vortag hatte er 0,02 Prozent leichter bei 17.961,38 Punkten geschlossen. Der TecDAX dürfte zum Start leicht steigen. Er beendete den Mittwochshandel 0,74 Prozent leichter bei 3.438,55 Zählern. Dem DAX dürften am Donnerstag zunächst die Impulse für eine Fortsetzung des Rekordlaufs fehlen. Er dürfte jedoch in der Nähe der 18.000-Punkte-Marke bleiben, die er am Mittwoch erstmals kurz überschritten hatte. "Am heutigen Donnerstag heißt es nun erstmal durchatmen", schrieb am Morgen der Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH laut dpa-AFX. Eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau sei zu erwarten. Mit dieser verliere der Dax aber noch nicht den perspektivischen Blick nach oben, denn sie schaffe "Kraft für neue Höhen".





Die europäischen Börsen zeigten sich am Mittwoch freundlich. Der EURO STOXX 50 stand zum Handelsbeginn knapp im Plus, verbuchte dann aber klare Gewinne. Letztendlich gewann er um 0,35 Prozent auf 5.000,55 Punkte. Die Stimmung am Markt blieb auch zur Wochenmitte positiv. "Die Chancen auf weiter steigende Kurse sind gut", so ein Marktteilnehmer. Marktrelevante Konjunkturdaten standen am Mittwoch jedoch nicht an.





WALL STREET An den US-Börsen war am Mittwoch eine leicht grüne Tendenz auszumachen. Der Dow Jones Index schloss mit einem Aufschla von 0,10 Prozent bei 39.043,32 Punkten. Der NASDAQ Composite ging daneben 0,54 Prozent höher bei 16.177,77 Zählern in den Feierabend. Die starken Quartalszahlen von Oracle, insbesondere der Hinweis auf eine "enorme" Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz, hatten die US-Inflationsdaten, die höher als erwartet ausfielen, am Vortag in den Hintergrund gedrängt. Allerdings wächst nun die Erwartung, dass die Zinsen in den USA möglicherweise länger auf ihrem derzeitigen hohen Niveau bleiben könnten, als es der Markt bisher angenommen hatte. Die US-Notenbank wird wahrscheinlich keine überstürzten Maßnahmen zur Zinssenkung ergreifen, auch wenn der Markt weiterhin davon ausgeht, dass die erste Senkung im Juni erfolgen wird. "Die Inflation mag in den USA gestiegen sein, aber die Mentalität, dass das Glas halb voll ist, herrscht vor, da die zugrundeliegende Stärke der Wirtschaft eher zum Feiern als zur Vorsicht anregt", kommentierte Hargreaves Lansdown die Lage laut Dow Jones Newswires.