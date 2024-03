Erfindergeist

Bei vielen E-Autos stellt die eingeschränkte Reichweite ein Problem dar. Ein bekannter YouTube-Kanal hat dafür eine Lösung gefunden, mit der sich problemlos knapp 4.500 Kilometer mit nur einer Batterieladung fahren lassen - und zwar mit einem Dieselgenerator.

• YouTube-Kanal stellt Tesla S mit Turbodiesel-Generator vor

• Reichweite von über 4.300 Kilometern

• Nächstes Projekt schon in Planung



Hybrider Tesla mit Turbodiesel-Generator

Der bekannte YouTube-Kanal "Warped Perception", der bereits in der Vergangenheit mit einem umgebauten hybriden Tesla S für Aufsehen gesorgt hatte, hat nun seinen Tesla S erneut umgebaut. Anstelle des vorherigen 400-ccm-Verbrennungsmotors wurde nun ein Turbodiesel-Generator eingebaut, um die Reichweite weiter zu erhöhen. Das Ziel ist es, einen Tesla zu entwickeln, der nicht auf Ladestationen angewiesen ist und lange Strecken ohne Nachladen bewältigen kann. Der Wagen musste so umgebaut werden, dass der Generator im Kofferraum Platz findet und die Batterie des Wagens mit Strom versorgen kann. Der Generator wurde eigens aus einem herkömmlichen Dieselmotor umgebaut und entsprechend so angepasst, dass er in den Wagen passt. Der so modifizierte Tesla, nun "kabellos" genannt, konnte anschließend ohne herkömmliche Akkuladungen an Ladestationen auskommen, da der Strom über den Dieselgenerator erzeugt wurde.

Reichweite von über 4.300 Kilometern mit einer Ladung

Um die Funktionalität seiner Erfindung zu demonstrieren, unternahm der YouTuber Matt Mikka eine Testfahrt. Der normale vollelektrische Tesla Model S mit Dualmotor-Allradantrieb weist eine elektrische Reichweite von 634 Kilometern auf. Die Folge des Umbaus war eine höhere Geschwindigkeit als bei einem normalen Tesla und eine deutlich höhere Reichweite. Er schaffte es, knapp 4.320 Kilometer zu fahren, ohne eine Ladestation besuchen zu müssen. Allerdings waren ihm dagegen Tankstellenbesuche nicht erspart - und dies in hohem Maße. Insgesamt 290 Liter Diesel musste er für seine Tour kaufen, was einem Gesamtpreis von ungefähr 350 US-Dollar entsprach.

Die neue Erfindung scheint für viele Zuschauer eher rätselhaft. "Wie kann jemand das Dieselgeschrei direkt hinter seinem Kopf ertragen, vor allem in einem Auto, das eigentlich schalldicht sein sollte?", so ein Kommentar. Man brauche eine hohe Schmerztoleranz und Einsatzbereitschaft, antwortete der Kanal. Die Erfindung dürfte also eher wegen des Spaßes am Tüfteln und weniger wegen eines ernsthaften langfristigen Projekts entstanden sein.

Nächstes Projekt mit Hybrid-Wankelmotor geplant

Für sein nächstes Projekt plant Matt laut eigenen Angaben, einen Dieselgenerator durch einen kolbenlosen Rotationsmotor der Marke LiquidPiston zu ersetzen, der einem Hybrid-Wankelmotor ähnelt. Ein bedeutender Vorteil dieses Motors liegt in seiner Flüssigkeitskühlung und der Fähigkeit, trotz deutlich geringerer Größe dieselbe Leistung von 25 Horsepower (entspricht etwa 25,35 PS) wie der zuvor verwendete Dieselmotor zu erbringen.

Redaktion finanzen.net