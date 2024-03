• Musk teast Roadster an

• Beschleunigung auf 100km/h in unter einer Sekunde

• Bugatti-CEO hält das technisch für möglich



Ende 2024 will Tesla seinen neuen Roadster präsentieren, ab 2025 könnte das Fahrzeug dann in den Verkauf kommen. Doch bereits Monate vorher gibt Tesla-Chef Elon Musk erste Details preis.

Auf der Plattform X erklärte Musk, dass der Roadster eine Designüberarbeitung erlebt hat. "So ein Auto wird es nie wieder geben, wenn man es überhaupt ein Auto nennen kann", versprach der Milliardär in einem Beitrag auf seiner Plattform.

Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster.



There will never be another car like this, if you could even call it a car.