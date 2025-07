Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

Tesla im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 322,03 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 322,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 317,67 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.743.347 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (182,00 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 43,48 Prozent wieder erreichen.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,63 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,79 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

