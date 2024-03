Rekordauktion

Trotz zahlreicher Kontroversen und Verzögerungen ist der Tesla Cybertruck einzigartig. Ein jüngstes Ereignis, bei dem ein Tesla Cybertruck der Foundation Series für einen außerordentlichen Preis verkauft wurde, übertrifft den Listenpreis um weit mehr als das Doppelte und unterstreicht die Nachfrage und das Interesse an diesem Fahrzeug.

• Tesla Cybertruck bei Auktion für 244.000 US-Dollar verkauft

• Tesla setzt strenge Wiederverkaufsbedingungen und kontrolliert Sekundärmarkt

• Diskussionen über rechtliche Durchsetzbarkeit von Teslas Verkaufsbedingungen



Von der ersten Ankündigung des Tesla Cybertrucks im November 2019 bis zur tatsächlichen Aufnahme der Produktion und den ersten Auslieferungen vergingen mehrere Jahre, die durch mehrfache Verzögerungen und eine intensive Phase der öffentlichen und fachlichen Erwartungshaltung geprägt waren, wie stern.de in einem Online-Beitrag berichtet. Diese Periode war von einem kontinuierlichen Interesse an den finalen technischen Details und dem Design des Fahrzeugs begleitet, wobei der Cybertruck mit seinem unkonventionellen Aussehen und der innovativen Verwendung von kaltgewalztem Edelstahl für die Karosserie eine signifikante Abweichung von den traditionellen Designs in der Kategorie der Pickup-Trucks darstellt.

Der Verkauf eines Tesla Cybertrucks auf der Auktionsplattform Manheim von Cox Automotive für 244.000 US-Dollar für einen Porsche-Händler aus Florida, ein Betrag, der den ursprünglichen Verkaufspreis des Fahrzeugs um mehr als das Doppelte übersteigt, hat weitreichendes Interesse geweckt, wie electrek in einem Online-Beitrag berichtet. Dieser Verkauf ist nicht nur aufgrund des erzielten Preises, sondern auch wegen der dadurch aufgeworfenen Fragen hinsichtlich der zukünftigen Distribution von Fahrzeugen und der Gestaltung des Sekundärmarkts für Elektrofahrzeuge ein Aushängeschild für den Cybertruck. Die Strategie Teslas, den Weiterverkauf des Cybertrucks durch die Implementierung strenger Vertragsklauseln zu limitieren, spiegelt möglicherweise den Versuch wider, die Exklusivität des Fahrzeugs zu sichern und einen Markt für unautorisierte Weiterverkäufe einzuschränken, welcher das Image der Marke und den Wert des Fahrzeugs negativ beeinflussen könnte, wie es weiter heißt.

So hat Tesla laut eigenen Angaben spezifische Maßnahmen ergriffen, um den Weiterverkauf des Cybertrucks innerhalb des ersten Jahres nach dessen Auslieferung zu regulieren. In diesem Kontext hat das Unternehmen eine Regelung implementiert, die darauf abzielt, die Weitergabe des Fahrzeugs in dieser Frist zu kontrollieren. Käufer, die aus unvorhergesehenen Gründen dennoch gezwungen sind, ihren Cybertruck in diesem Zeitraum zu verkaufen, sind angehalten, Tesla ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Dies bedeutet, dass Tesla vorrangig die Möglichkeit hat, das Fahrzeug zurückzukaufen, bevor es auf dem freien Markt angeboten wird. Sollte ein Verkauf des Cybertrucks ohne vorherige Benachrichtigung an Tesla erfolgen, setzt sich der Verkäufer der Gefahr aus, rechtlich belangt zu werden. In einem solchen Fall droht Tesla mit einer Klage, die eine Entschädigung von 50.000 US-Dollar oder den gesamten aus dem Verkauf erzielten Wert umfassen kann, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Zudem könnte Tesla entscheiden, dem betreffenden Kunden den Kauf weiterer Fahrzeuge zu untersagen.

Diese Regelung wurde explizit im Kaufvertrag für den Cybertruck festgehalten, der öffentlich auf der Webseite von Tesla einsehbar ist. Unter dem Abschnitt "Keine Wiederverkäufer" - der ursprünglich darauf abzielte, den Massenkauf und Weiterverkauf von Teslas durch Händler zu unterbinden - findet sich eine spezielle Klausel, die ausschließlich für den Cybertruck gilt. Diese Klausel macht deutlich, dass aufgrund der anfänglich limitierten Verfügbarkeit des Fahrzeugs ein Weiterverkauf innerhalb des ersten Jahres nach der Auslieferung untersagt ist. Ausnahmen von dieser Regel sind möglich, wenn der Käufer aus dringenden, unvorhergesehenen Gründen handeln muss und Tesla dies schriftlich mitgeteilt sowie eine Zustimmung erteilt wurde. In einem solchen Ausnahmefall bietet Tesla laut eigenen Angaben an, den Cybertruck zu einem vorab festgelegten Preis zurückzukaufen, der sich aus dem ursprünglichen Kaufpreis minus einem Abzug für gefahrene Meilen, Abnutzung und eventuell anfallende Reparaturkosten zusammensetzt. Lehnt Tesla den Rückkauf ab, kann der Käufer das Fahrzeug erst nach Erhalt einer schriftlichen Zustimmung von Tesla an einen Dritten veräußern, wie weiter betont wird. Verstößt ein Käufer gegen diese Bestimmungen, behält sich Tesla das Recht vor, gerichtliche Schritte einzuleiten, um sowohl den Weiterverkauf zu unterbinden als auch Schadensersatz zu fordern.

Zukünftige Auswirkungen und rechtliche Schritte

Die Nachricht über den Verkauf eines Tesla Cybertrucks zu einem Preis, der weit über dem ursprünglichen Verkaufswert liegt, dürfte unter aktuellen Besitzern für beträchtliches Aufsehen sorgen, wie stern.de in einem Online-Beitrag berichtet. Ein solcher Verkauf signalisiert die Möglichkeit eines schnellen und erheblichen finanziellen Gewinns, was zweifellos zu lebhaften Diskussionen innerhalb der Tesla-Gemeinschaft und darüber hinausführt. In diesem Zusammenhang stellt sich die zentrale Frage, wie Tesla auf solche Entwicklungen reagieren wird.

Die Konsequenzen eines nicht verfolgten Weiterverkaufs, der eindeutig gegen die festgelegten Regeln verstößt, könnten für diejenigen, die ein genuines Interesse am Fahren des Cybertrucks haben, problematisch sein. Es entsteht die Befürchtung, dass, falls Tesla seine Drohungen nicht in die Tat umsetzt und bei profitablen Weiterverkäufen untätig bleibt, der Handel mit dem Cybertruck zu einem äußerst lukrativen Geschäft avancieren könnte, ähnlich der Situation, die einst bei der Playstation 5 beobachtet wurde, wie stern.de weiter berichtet. Die Entscheidung Teslas, ob und wie das Unternehmen ein Exempel statuieren möchte, wird mit großer Spannung erwartet.

Dennoch besteht weiterhin Unsicherheit darüber, ob die Verkaufsverbotsklausel vor Gericht in den Vereinigten Staaten Bestand haben wird, da die Rechtsprechung von Bundesstaat zu Bundesstaat variiert und solche Fälle bislang nicht gerichtlich geprüft wurden, wie stern.de weiter berichtet. Ein Mitglied des "Owners Club" merkt an, dass ein solcher Rechtsstreit Jahre in Anspruch nehmen und wahrscheinlich in Berufung gehen könnte. In Anbetracht der potenziellen Gewinnmargen von über 100.000 US-Dollar pro Fahrzeug steht zur Debatte, ob die Vereinigten Staaten nun eine Welle von Cybertruck-Auktionen erleben werden. Die Möglichkeit eines signifikanten finanziellen Ertrags könnte dazu führen, dass weitere Besitzer versuchen, ihren Cybertruck gewinnbringend zu verkaufen, was die Dynamik zwischen Tesla, seinen Kunden und dem Sekundärmarkt entscheidend beeinflussen könnte.

