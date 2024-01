Cybertruck bald als Boot? Elon Musk kündigt neues Boot-Update an

Tesla

Elon Musk hat angekündigt, dass es den Cybertruck bald auch als Boot geben wird. Laut dem Tesla-CEO wird der Cybertruck mit einem neuen Update in der Lage sein, mindestens 100 Meter Wasser zu überqueren.

• Cybertruck soll mindestens 100m Wasser überqueren können

• Kabinentürdichtungen müssen laut Musk noch verbessert werden

• Noch keine genaueren Details



Mindestens 100m Wasser überqueren

Ob der langersehnte Cybertruck von Tesla, der seit Ende November 2023 in Nordamerika verfügbar ist, überhaupt auf den Markt kommt, wurde schon seit Beginn der Ankündigung des Projekts immer wieder von vielen in Zweifel gezogen. Tesla-CEO Elon Musk hat jedoch recht behalten. Der Cybertruck ist nun, mit einer Verspätung von zwei Jahren, verfügbar. Neben seinen diversen anderen Projekten wie SpaceX und The Boring Company hat der umtriebige Erfinder anscheinend noch Zeit, sich neue Modifikationen für den Cybertruck zu überlegen und hat nun in einer Antwort auf den Post eines anderen Nutzers auf X angekündigt, dass Tesla ein Modifikationspaket anbieten werde, "das den Cybertruck in die Lage versetzt, mindestens 100 m Wasser wie ein Boot zu durchqueren." Laut Musk sei das gar nicht so schwer: "Meistens müssen nur die Kabinentürdichtungen verbessert werden", fügte er noch hinzu.

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.



Mostly just need to upgrade cabin door seals. - Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2023

Gewisse Skepsis bleibt

Bereits Ende September hatte Musk auf X angekündigt, dass der Cybertruck wasserdicht genug sein werde, "um kurzzeitig als Boot zu dienen, sodass er Flüsse, Seen und sogar Meere überqueren kann, die nicht zu unruhig sind."

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy - Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022

Da man bei dem exzentrischen Erfinder nie sicher sein kann, ob es sich nur um Marketing handelt oder ob es ernst gemeint ist, ist bei solchen Ankündigungen immer eine gewisse Skepsis angebracht. Ob Musk auch in diesem Fall seinen Ankündigungen gerecht wird und sie umsetzt, bleibt abzuwarten. Genauere Details sind noch unklar.

Redaktion finanzen.net