DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Nach einem schwachen Wochenstart zeigt sich der DAX am Dienstag vermutlich zunächst leicht erholt, bleibt jedoch klar unter dem Vortageshoch von 24.120 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex anfängliche Gewinne nicht halten können. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones seine Erholung auf den höchsten Stand seit Februar ausbaute und der S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes neue Rekordstände erreichten - allerdings erst nach Handelsschluss in Europa. Die chinesischen Festlandbörsen reagierten am Morgen hingegen kaum auf positive Konjunkturdaten.

Die europäischen Börsen dürften am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Die Stimmung wird gestützt durch vorsichtige Zuversicht im Hinblick auf laufende Handelsgespräche. Aussagen von US-Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent wecken Hoffnung auf baldige Handelsabkommen der USA. Auch die Wiederaufnahme der Gespräche mit Kanada sorgt für Erleichterung, nachdem US-Präsident Donald Trump diese zuletzt für beendet erklärt hatte. Laut Bloomberg zeigt sich die EU offen für ein Handelsabkommen mit den USA mit einem einheitlichen Zollsatz von zehn Prozent, fordert im Gegenzug jedoch niedrigere Zölle in wichtigen Branchen. Ziel ist es, bestehende Strafzölle auf Autos, Stahl und Aluminium zu senken. Ohne Einigung könnten ab dem 9. Juli neue Gegenzölle von fünfzig Prozent drohen. Im Fokus steht zudem die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni - nach positiven Preisdaten aus Deutschland rechnen Analysten auch auf EU-Ebene mit einem moderaten Anstieg. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Positive Impulse kamen auch aus der Handelspolitik: Kanada und die USA haben ihre zuletzt unterbrochenen Gespräche wieder aufgenommen. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte laut Finanzministerium, sein Land habe den Plan zur Besteuerung großer US-Technologieunternehmen zurückgezogen - in der Hoffnung auf ein für beide Seiten vorteilhaftes umfassendes Handelsabkommen. Die Vereinigten Staaten sind Kanadas mit Abstand wichtigster Handelspartner. Noch am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump aufgrund der geplanten Steuer das Gespräch abrupt beendet und neue Zölle in Aussicht gestellt. Auch mit der EU laufen weiterhin Gespräche über eine Beilegung des bilateralen Handelsstreits.

Anhaltende Erwartungen auf eine Entspannung in den globalen Handelskonflikten sowie Spekulationen über eine frühere Zinssenkung der US-Notenbank Fed stützten am Montag die Kauflaune an den US-Aktienmärkten.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 44.093,61 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Abschlag von 0,47 Prozent bei 20.369,73 Zählern. Bei 20.418,31 Punkten wurde im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch erreicht.

An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,02 Prozent an auf 40.074,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,31 Prozent auf 3.455,14 Zähler (MEZ: 08:00).

Der Hang Seng gab am Montag in Hongkong daneben zwischenzeitlich um 0,87 Prozent nach auf 24.072,28 Einheiten. Am Dienstag wird hier wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

An den Börsen in Ostasien zeigt sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild. Obwohl die Wall Street mit neuen Rekordständen positive Impulse lieferte, schlagen sich diese nur vereinzelt nieder. Marktteilnehmer beobachten eine spürbare Zurückhaltung und Unsicherheit - vor allem mit Blick auf das Ende der Zoll-Schonfrist am 9. Juli. Diese wurde im April von US-Präsident Trump verhängt und betrifft nahezu alle Länder. Hoffnung besteht weiterhin, dass bis dahin weitere Einigungen erzielt werden können, nachdem in der Vorwoche laut offiziellen Angaben bereits eine Regelung zwischen den USA und China erzielt wurde.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken