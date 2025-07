Vor Vollzug

Zalando hat grünes Licht erhalten und kann die Übernahme des Hamburger Online-Modehändlers ABOUT YOU somit zeitnah abschließen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit der Freigabe durch die EU-Kommission die letzte regulatorische Hürde genommen. Der Vollzug der Transaktion ist nun für den 11. Juli geplant.

Die Aktionäre von ABOUT YOU bekommen 6,50 Euro je Aktie, wie Zalando bei der Bekanntgabe der geplanten Übernahme im Dezember 2024 angekündigt hatte. ABOUT YOU wird damit mit etwa 1,2 Milliarden Euro bewertet. Mit einer Annahmequote von 20,56 Prozent und dank weiterer Aktienkaufverträge und Käufen am freien Markt hat sich Zalando mehr als 90 Prozent des Aktienkapitals von ABOUT YOU gesichert.

Als nächsten Schritt plant Zalando weiterhin, die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinauszudrängen. ABOUT YOU soll eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Zalando werden und auf den Konzern verschmolzen werden.

Während Zalando-Aktien im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 3,44 Prozent zulegen auf 29,18 Euro, zeigt sich die ABOUT-YOU-Aktie unverändert bei 6,74 Euro.

DOW JONES