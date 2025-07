10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX wird am Dienstag etwas fester erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX sollen mit Gewinnen in die Sitzung gehen.

2. An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,02 Prozent an auf 40.074,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,31 Prozent auf 3.455,14 Zähler (MEZ: 08:00).

Der Hang Seng gab am Montag in Hongkong daneben zwischenzeitlich um 0,87 Prozent nach auf 24.072,28 Einheiten. Am Dienstag wird hier wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Wer­bung Wer­bung

3. Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck landet auf Moskaus Sanktionsliste

Die russische Regierung hat den deutschen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck auf eine Sanktionsliste gesetzt. Zur Nachricht

4. BBVA-Aktie: BBVA zieht Angebot für Sabadell trotz Auflagen nicht zurück

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hält trotz der Auflagen durch die spanische Regierung an einer Übernahme der kleineren Konkurrentin Banco de Sabadell fest. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

5. Mercedes-Benz-Aktie: Verkauf von erster Mercedes-Niederlassung hat begonnen

Der Verkauf der konzerneigenen Autohäuser von Mercedes-Benz in Deutschland hat begonnen. Zur Nachricht

6. Nordex sichert sich Windpark-Auftrag in Lettland

Der Windanlagenbauer Nordex hat noch im Juni einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Chukwuemeka muss pausieren, Brandt atmet auf

Nach der Vorrunde hat BVB den Leihvertrag mit Carney Chukwuemeka extra über den 30. Juni hinaus verlängert, jetzt fällt der Engländer für das Achtelfinale gegen CF Monterrey aber doch aus. Zur Nachricht

8. Boeing beruft neuen Finanzvorstand

Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing bekommt einen neuen Finanzchef. Zur Nachricht

9. Geheimnisvoller Ripple-Mitgründer Britto meldet sich nach 14 Jahren zurück: Spekulationen um XRP-Zukunft

Nach über einem Jahrzehnt Stille hat Ripple-Mitgründer Arthur Britto erstmals einen Beitrag auf X veröffentlicht - und damit Spekulationen in der Krypto-Community ausgelöst. Zur Nachricht

10. BYD unter Druck: E-Auto-Importe überfluten Brasilien - Fabrikprojekt wegen Arbeitsbedingungen in der Kritik

BYD drängt mit massiven Fahrzeugimporten auf den brasilianischen Markt - und stößt dort zunehmend auf Widerstand. Weiter gerät der Bau einer BYD-Fabrik in Brasilien zunehmend in die Kritik. Zur Nachricht