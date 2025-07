Jumptec

Der österreichische Technologiekonzern Kontron trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec.

Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, wie das Unternehmen am Dienstag in Linz mitteilte. Die beiden dazugehörenden Modultöchter in den USA und Malaysia übernehme Congatec komplett. Der Abschluss der Transaktion sei bereits erfolgt, hieß es.

Kontron sollen aus der Übernahme mehr als 100 Millionen Euro zufließen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde dadurch im zweiten Quartal um 50 bis 70 Millionen Euro gesteigert, erklärte das Unternehmen. Kontron werde mit den Quartalszahlen eine entsprechend verbesserte Ebitda-Prognose sowie die Anpassung des Umsatzausblicks veröffentlichen. Bislang erwartet Kontron für 2025 ein Ebitda von mindestens 220 Millionen Euro. Jumptec erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 90 Millionen Euro. Im Falle eines Ausstiegs der DBAG aus Congatec erhalte Kontron zusätzlich einen erfolgsabhängigen Erlös.

Kontron hatte das Modulgeschäft zu Beginn des Jahres unter dem Namen Jumptec unter einem eigenständigen Markendach gebündelt, um die steigende Nachfrage nach modularen Lösungen zu bedienen.

Kontron streben gen Rekordhoch

Die Aktien von Kontron haben sich am Dienstag nach der Bekanntgabe des nun erfolgten mehrheitlichen Verkaufs der Tochter Jumptec an Congatec ihrem Rekordhoch vom 18. März genähert.

Zum Handelsstart sprangen die Aktien des österreichischen Hightech-Unternehmens bis auf 25,72 Euro. Zuletzt gingen sie im leicht schwächelnden Gesamtmarkt via XETRA noch mit plus 0,48 Prozent bei 25,12 Euro über den Tisch. Im Jahresverlauf steht ein Plus von fast 30 Prozent zu Buche.

Wie bereits im Juni mitgeteilt, trennt sich Kontron mehrheitlich von seinem Modulgeschäft Jumptec, das die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernimmt.

Im Detail heißt es nun, dass Congatec über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent erwirbt. Beide Unternehmen hatten eine Zusammenarbeit im Modulbereich bereits im Mai gestartet und dabei auch Gespräche über eine Kapitalbeteiligung von Congatec an Jumptec aufgenommen. Dadurch werde das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal deutlich gesteigert, weshalb das Unternehmen eine entsprechende Anpassung der Jahresziele für Ebitda und Umsatz in Aussicht stellte. Im Falle eines Ausstiegs der DBAG aus Congatec erhalte Kontron außerdem zusätzlich einen erfolgsabhängigen Erlös.

Warburg-Analyst Malte Schaumann hatte dies im Juni bereits positiv bewertet, denn Kontron dekonsolidiere so einen weniger profitablen Bereich, während der Deal zugleich attraktiv bewertet sei. Immerhin sollen Kontron aus der Übernahme mehr als 100 Millionen Euro zufließen.

Analyst Alexander Zienkowicz von MWB Research hatte betont, dass die Transaktion im Einklang mit Kontrons laufender Desinvestitionsstrategie stehe, die auf die Steigerung der Profitabilität und Freisetzung von Ressourcen, wie etwa Kapital, abziele.

LINZ/MÜNCHEN (dpa-AFX)