Kontron Aktie

22,18 EUR +1,14 EUR +5,42 %
STU
20,53 CHF +0,90 CHF +4,58 %
BRX
Marktkap. 1,38 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

10:06 Uhr
Kontron Buy
Kontron
22,18 EUR 1,14 EUR 5,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Trotz des schwächeren dritten Quartals seien die Jahresziele für den operativen Gewinn (Ebitda) bestätigt worden. Dies unterstreiche den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,96 €		 Abst. Kursziel*:
22,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

10:06 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Kontron Buy Warburg Research
30.10.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Kontron Buy Warburg Research
06.08.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
