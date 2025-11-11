DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kontron Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kontron Aktien-Sparplan
23,02 EUR +0,08 EUR +0,35 %
STU
21,31 CHF +0,18 CHF +0,86 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0X9EJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A0E9W5

DZ BANK

Kontron Kaufen

13:26 Uhr
Kontron Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Kontron
23,02 EUR 0,08 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron mit einem fairen Aktienwert von 33 Euro auf "Kaufen" belassen. "Kontron erfindet sich mittelfristig neu", schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Das Unternehmen entwickele sich weg vom Hardware-Hersteller und IT Service-Anbieter hin zu einem Anbieter des "Internet der Dinge" (IoT) mit zunehmendem Software-Anteil. Als solcher decke Kontron die gesamte Wertschöpfungskette ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Kaufen

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
23,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

13:26 Kontron Kaufen DZ BANK
11.11.25 Kontron Buy Warburg Research
06.11.25 Kontron Buy Warburg Research
05.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

finanzen.net Kontron-Investment TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron zeigt sich am Nachmittag gestärkt
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron legt am Dienstagvormittag zu
EQS Group EQS-News: Kontron liefert Steuerungssysteme für multinationalen Energieanlagenhersteller
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, mittelbare Tochtergesellschaft der Kontron AG beschließt aktienrechtlichen Squeeze-Out der KATEK SE, Ismaning/Deutschland
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron to Power Multinational Energy Equipment Manufacturer with Control Systems in a Market Poised for $100M in Growth
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, an indirect subsidiary of Kontron AG, resolves on the squeeze-out of KATEK SE, Ismaning/Germany under stock corporation law
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron Achieves Strong Margin Growth
RSS Feed
Kontron zu myNews hinzufügen