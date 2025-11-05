DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Kontron Aktie

22,34 EUR -0,48 EUR -2,10 %
STU
20,81 CHF -0,32 CHF -1,51 %
BRX
Marktkap. 1,35 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ

ISIN AT0000A0E9W5

Warburg Research

Kontron Buy

11:46 Uhr
Kontron Buy
Kontron
22,34 EUR -0,48 EUR -2,10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron nach Zahlen von 28,40 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 zeichne sich eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum ab, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für 2027 seien die Wachstumsaussichten des Technologieunternehmens intakt./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,40 €		 Abst. Kursziel*:
33,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

11:46 Kontron Buy Warburg Research
05.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Kontron Buy Warburg Research
30.10.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

TraderFox Trading-Room-Notizen Kontron sitzt auf 2,444 Mrd. Euro an Aufträgen und ist über 2025 hinaus zuversichtlich! Kontron sitzt auf 2,444 Mrd. Euro an Aufträgen und ist über 2025 hinaus zuversichtlich!
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, buy
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-News: Kontron publishes preliminary figures for the first nine months of 2025 - Profit guidance for 2025 confirmed
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
