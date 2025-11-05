Kontron Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURKGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron nach Zahlen von 28,40 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 zeichne sich eine Rückkehr zu stärkerem Wachstum ab, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für 2027 seien die Wachstumsaussichten des Technologieunternehmens intakt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,40 €
|Abst. Kursziel*:
33,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
