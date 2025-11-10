DAX 23.992 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1565 +0,0%Öl 64,39 +0,5%Gold 4.139 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kontron Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kontron Aktien-Sparplan
22,66 EUR -0,28 EUR -1,22 %
STU
21,01 CHF -0,08 CHF -0,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0X9EJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A0E9W5

Warburg Research

Kontron Buy

11:11 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
22,66 EUR -0,28 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für das Hightech-Unternehmen einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,70 €		 Abst. Kursziel*:
32,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,39%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

06.11.25 Kontron Buy Warburg Research
05.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Kontron Buy Warburg Research
30.10.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

finanzen.net Kontron-Investment TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron legt am Dienstagvormittag zu
EQS Group EQS-News: Kontron liefert Steuerungssysteme für multinationalen Energieanlagenhersteller
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, mittelbare Tochtergesellschaft der Kontron AG beschließt aktienrechtlichen Squeeze-Out der KATEK SE, Ismaning/Deutschland
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron zieht am Nachmittag an
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell
finanzen.net Börse Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX
EQS Group EQS-News: Kontron to Power Multinational Energy Equipment Manufacturer with Control Systems in a Market Poised for $100M in Growth
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, an indirect subsidiary of Kontron AG, resolves on the squeeze-out of KATEK SE, Ismaning/Germany under stock corporation law
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron Achieves Strong Margin Growth
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, buy
RSS Feed
Kontron zu myNews hinzufügen