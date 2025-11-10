Kontron Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für das Hightech-Unternehmen einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,70 €
|Abst. Kursziel*:
32,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,39%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
