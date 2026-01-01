DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,2%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.933 -1,6%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,27 -0,2%Gold4.435 -0,5%
Deutscher Auftragseingang im November viel höher als erwartet

08.01.26 08:09 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im November vor allem aufgrund von Großaufträgen deutlich höher als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 5,6 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 10,5 (Oktober: minus 0,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 0,8 Prozent prognostiziert. Der für Oktober vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 1,5 Prozent wurde zudem auf 1,6 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im November allerdings nur um 0,7 Prozent höher. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von September bis November um 4,0 Prozent und ohne Großaufträge um 2,1 Prozent höher. Die positive Entwicklung war auf die deutlichen Anstiege bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (plus 25,3 Prozent) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; plus 12,3 Prozent) zurückzuführen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:09 ET (07:09 GMT)