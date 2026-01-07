DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,2%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.933 -1,6%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,27 -0,2%Gold4.435 -0,5%
Medienbericht

Olaplex-Aktie zieht kräftig an: Henkel erwägt wohl Übernahme von US-Shampoo-Hersteller

08.01.26 08:11 Uhr
Henkel will wohl Olaplex in den USA übernehmen - NASDAQ-Aktie steigt kräftig | finanzen.net

Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
68,64 EUR -0,02 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Olaplex Holdings Inc Registered Shs
1,65 USD 0,30 USD 22,22%
Charts|News|Analysen

Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heißt es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im NASDAQ-Handel zog die Aktie am Mittwoch letztlich um 22,22 auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht. Nachbörslich geht es dann jedoch nur noch um marginale 0,01 Prozent aufwärts auf 1,6502 US-Dollar.

/err/mis

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

