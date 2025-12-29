DAX 24.490 +0,6%ESt50 5.796 +0,8%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +3,0%Nas 23.460 -0,1%Bitcoin 75.330 +1,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 61,96 +0,3%Gold 4.375 +1,0%
Henkel vz. Aktie

69,58 EUR -0,10 EUR -0,14 %
XETRA
Marktkap. 27,46 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Henkel habe vom Wachstum mit Haarpflege-Produkten profitiert./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
67,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
69,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

