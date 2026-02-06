Henkel vz. Aktie
Marktkap. 31,48 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,14%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
79,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,11%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
