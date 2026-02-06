Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag

