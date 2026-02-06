DAX 24.828 +0,4%ESt50 6.018 +0,3%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.645 -1,7%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,34 -1,1%Gold 5.004 +0,9%
Top News
Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co. Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
79,12 EUR -0,54 EUR -0,68 %
STU
Marktkap. 31,48 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

10:46 Uhr
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 76,20 auf 80,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit seiner starken Bilanz nutze der Konsumgüterkonzern seine Übernahmekompetenzen und fokussiere sich dabei auf den Bereich Klebstoffe, schrieb Warren Ackerman am Montag. Dadurch sollte das Gewicht des schwächelnden Waschmittelgeschäfts im Portfolio mit der Zeit abnehmen. Angesichts der schwachen Konjunktur werde dies jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen sein./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

10:46 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktie im Blick Henkel vz-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital Henkel vz-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag leichter
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag im Plus
finanzen.net DZ BANK beurteilt Henkel vz-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag seitwärts
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten
dpa-afx ROUNDUP 2: Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in discussions for a potential acquisition of Stahl Holdings B.V.
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
