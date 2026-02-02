DAX24.779 ±-0,0%Est505.998 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.486 +0,7%Euro1,1830 +0,1%Öl67,49 -0,5%Gold5.079 +2,7%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Milliarden-Deal

Henkel-Aktie gewinnt: Konsumgüterkonzern will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen

04.02.26 09:33 Uhr
Henkel-Aktie nach Strategie-Offensive im Plus: Konsumgüterkonzern stärkt Wachstumssparte mit Übernahme

Henkel will sein Geschäft mit Beschichtungen durch die Milliarden-Übernahme von Stahl Parent weiter ausbauen.

Henkel vz einigte sich mit der in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, wie etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1.700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.

Voraussetzung für die Übernahme sind die üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, sowie die Einigung Stahls mit den Arbeitnehmervertretungen. Henkel machte keine Angaben dazu, wann mit dem Abschluss der Transaktion zu rechnen ist.

Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent fester bei 71,30 Euro.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Henkel AG

