Henkel vz. Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
74,16 €
|Abst. Kursziel*:
6,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
