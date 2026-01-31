DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
Henkel vz. Aktie

74,88 EUR +0,72 EUR +0,97 %
STU
Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

08:21 Uhr
Henkel vz Hold
Henkel KGaA Vz.
74,88 EUR 0,72 EUR 0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,16 €		 Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:21 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Experten-Einschätzungen Experten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial Experten sehen bei Henkel vz-Aktie Potenzial
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Freitagmittag fester
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Handelsstart
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in discussions for a potential acquisition of Stahl Holdings B.V.
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
