Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,66 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
72,46 €
|Abst. Kursziel*:
-2,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,48%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
