Henkel vz. Aktie

71,34 EUR -1,10 EUR -1,52 %
STU
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:16 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.01.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
08.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Neutral-Einstufung Henkel vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt Henkel vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag ins Minus
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag gefragt
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Mittag positiv
finanzen.net DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
TraderFox Zwischen Persil und High-Tech-Kleber: Die Henkel-Aktie vor der Neubewertung
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net XETRA-Handel: DAX notiert am Nachmittag im Plus
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
