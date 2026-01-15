DAX 25.205 -0,6%ESt50 6.007 -0,6%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.563 +0,1%Bitcoin 82.176 -0,2%Euro 1,1623 +0,1%Öl 64,30 +0,7%Gold 4.615 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Überraschung bei Verbraucherpreisen: Inflationsrate fällt im Dezember unter wichtige Marke Überraschung bei Verbraucherpreisen: Inflationsrate fällt im Dezember unter wichtige Marke
Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
72,12 EUR +0,10 EUR +0,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,58 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

14:56 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
72,12 EUR 0,10 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von ATP Adhesive Systems könnte das Ergebnis der Düsseldorfer um etwa ein Prozent antreiben, schrieb Celine Pannuti am Freitagmittag. Henkel zeige, dass man seine starke Bilanz durchaus nutzen wolle. Man suche weitere Ziele in den Bereichen Klebstoffe und Haarpflege. Pannuti bleibt aber zurückhaltend aufgrund der Schwäche im Consumer-Geschäft./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
71,94 €		 Abst. Kursziel*:
-9,65%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
72,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,87%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:56 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:11 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.01.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Papier unter der Lupe Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight
Dow Jones Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP
finanzen.net Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag verlustreich
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag im Minusbereich
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag tiefer
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Henkel vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen