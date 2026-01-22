DAX 24.858 +0,0%ESt50 5.934 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.191 +0,1%Euro 1,1746 -0,1%Öl 65,63 +1,9%Gold 4.943 +0,1%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street etwas leichter erwartet -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Aktien von adidas und PUMA sacken ab: RBC senkt adidas-Rating - Rückschlag für PUMA-Übernahmefantasie Aktien von adidas und PUMA sacken ab: RBC senkt adidas-Rating - Rückschlag für PUMA-Übernahmefantasie
Henkel vz. Aktie

71,24 EUR -0,36 EUR -0,50 %
STU
Marktkap. 28,29 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

14:31 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,24 EUR -0,36 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Henkel seien sie neutral bis negativ angesichts der Stagnation bei Reinigungs- und Pflegeprodukten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
71,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
71,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:31 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Analyse im Blick Henkel vz-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet Henkel vz-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Freitagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagvormittag südwärts
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel in discussions for a potential acquisition of Stahl Holdings B.V.
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
