Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,29 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Henkel seien sie neutral bis negativ angesichts der Stagnation bei Reinigungs- und Pflegeprodukten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
71,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
71,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
