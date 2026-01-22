JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Henkel seien sie neutral bis negativ angesichts der Stagnation bei Reinigungs- und Pflegeprodukten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

