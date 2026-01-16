Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,72 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80,40 Euro belassen. Dies schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
80,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,20 €
|Abst. Kursziel*:
11,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,60%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|13:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research