Henkel vz. Aktie

72,04 EUR -0,32 EUR -0,44 %
STU
Marktkap. 28,72 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Henkel vz Hold

13:56 Uhr
Henkel vz Hold
Henkel KGaA Vz.
72,04 EUR -0,32 EUR -0,44%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80,40 Euro belassen. Dies schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
80,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,20 €		 Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,60%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:56 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Henkel vz-Analyse im Fokus Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag Verluste
dpa-afx OTS: Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Henkel vz
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Dow Jones Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Henkel vz
finanzen.net Henkel vz-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Underweight
finanzen.net Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
