13:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80,40 Euro belassen. Dies schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

