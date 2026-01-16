OTS: Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)
Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!":
Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt
- Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowie
Aktionen und Events weltweit
In diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26.
September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seiner
Geschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70
Ländern entstanden ist.
Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll die
Zuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck
gebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen,
technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen die
Eigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägt
haben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung.
"150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen für
Kontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr.
Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des
Gesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wir
Verantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommenden
Generationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen und
weitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier-
und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl der
heutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers at
heart for the good of generations. Daher blicke ich mit großer Zuversicht und
Vertrauen in unsere Stärken nach vorne."
"Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und in
unsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstages
bekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready!
starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolz
zurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg vor
uns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit,
denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auch
daran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien,
einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund um
den Firmengeburtstag im September."
Ein Jubiläum, das verbindet: Vorteile für Henkelaner
Im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms im Jahr 2026 bietet Henkel allen
Teilnehmenden einen exklusiven Jubiläumsvorteil. Henkel stockt jede Investition
um 41 Prozent auf, um eine stärkere Beteiligung am Unternehmenserfolg zu
ermöglichen. Das heißt vereinfacht, wer als Mitarbeiter:in 100 Euro in
Henkel-Aktien investiert, erhält Aktien im Gegenwert von 141 Euro. Zudem
erhalten alle Beschäftigten weltweit im Jubiläumsjahr einen zusätzlichen
Urlaubstag in ihrem Geburtstagsmonat.
2026 finden besondere Feierlichkeiten an den Henkel-Standorten weltweit sowie
verschiedene Aktivitäten statt, die die Vergangenheit mit einem Blick in die
Zukunft verbinden. Höhepunkt wird der 26. September, der Gründungstag des
Unternehmens.
Tradition trifft Zukunft: Henkel blickt auf 150 Jahre Unternehmensgeschichte
Henkel wurde 1876 in Aachen gegründet und entwickelte sich vom kleinen
Waschmittelhersteller zu einem internationalen Unternehmen mit führenden
Marktpositionen und starken Marken wie Loctite, Persil und Schwarzkopf. Heute
erzielt Henkel einen Jahresumsatz von mehr als 21 Mrd. Euro und beschäftigt
weltweit 47.000 Mitarbeitende.
Einen umfassenden wissenschaftlichen Einblick in die Unternehmensgeschichte
bietet die unabhängige Studie "Henkel - Vom Waschmittelhersteller zum
Weltunternehmen" von Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, die Anfang November im
Rahmen einer Expertenrunde der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Buch
erscheint am 30. Januar 2026 im Verlag C.H.Beck. Details zur Studie finden Sie
hier in der Pressemitteilung (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinfo
rmationen-und-pressemappen/2025-11-03-150-jahre-unternehmensgeschichte-von-henke
l-in-neuem-buch-vorgestellt-2095370).
Weitere Informationen, Bildmaterial sowie die digitale Henkel History Timeline
finden Sie hier:
https://www.henkel.de/presse-und-medien/zahlen-und-fakten/150-jahre-henkel
Über Henkel
Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende
Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem
Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei
Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das
Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare
weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des
Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2024
erzielte Henkel einen Umsatz von rund 21,6 Mrd. Euro und ein bereinigtes
betriebliches Ergebnis von rund 3,1 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind
im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das
Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen.
Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team
von rund 47.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke
Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at
heart for the good of generations".
