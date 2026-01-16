OTS: Henkel AG & Co. KGaA / Henkel startet ins Jubiläumsjahr 2026 (FOTO)

Werte in diesem Artikel

- Henkel feiert 150-jähriges Jubiläum unter dem Motto "Future? Ready!":

Pioniergeist, Innovation und Verantwortung im Mittelpunkt

- Anerkennung und Vergünstigungen für Mitarbeitende im Jubiläumsjahr sowie

Aktionen und Events weltweit

In diesem Jahr feiert Henkel ein besonderes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 26.

September 1876, gründete Fritz Henkel das Unternehmen, aus dem im Laufe seiner

Geschichte ein globaler Konzern mit rund 47.000 Mitarbeitenden in über 70

Ländern entstanden ist.

Das Jubiläumsjahr 2026 steht unter dem Motto "Future? Ready!". Damit soll die

Zuversicht in die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum Ausdruck

gebracht werden - auch in schwierigen Zeiten mit geopolitischen Verwerfungen,

technologischen Umbrüchen und gestiegener Volatilität. Dabei stehen die

Eigenschaften im Mittelpunkt, die das Unternehmen seit der Gründung geprägt

haben: Pioniergeist, Innovationskraft und Verantwortung.

"150 Jahre sind ein Meilenstein in der Geschichte von Henkel. Sie stehen für

Kontinuität, Pioniergeist und den Mut, immer wieder neu zu denken", sagt Dr.

Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des Aufsichtsrats und des

Gesellschafterausschusses von Henkel. "Als Familienunternehmen tragen wir

Verantwortung, gegenüber unseren Mitarbeitenden, der Gesellschaft und kommenden

Generationen. Wir sind stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

weltweit diesen gemeinsamen Henkel-Spirit immer wieder mit Leben erfüllen und

weitertragen. Unser Purpose drückt aus, wofür wir stehen: Mit unserem Pionier-

und Unternehmergeist Gutes und Wertvolles zu schaffen - und dabei das Wohl der

heutigen sowie der kommenden Generationen im Blick zu haben. Oder: Pioneers at

heart for the good of generations. Daher blicke ich mit großer Zuversicht und

Vertrauen in unsere Stärken nach vorne."

"Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, Mitarbeitenden, Innovationskraft und in

unsere Unternehmenskultur wollen wir anlässlich des besonderen Geburtstages

bekräftigen", sagt Henkel-CEO Carsten Knobel. "Unter dem Motto Future? Ready!

starten wir in unser Jubiläumsjahr - ein Jahr, in dem wir mit großem Stolz

zurück auf unsere lange Vergangenheit blicken und mit Zuversicht auf den Weg vor

uns schauen. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen unsere Mitarbeitenden weltweit,

denn sie sind der Schlüssel für unseren Erfolg. Deshalb lassen wir sie auch

daran teilhaben - durch konkrete Vorteile wie begünstigte Mitarbeiteraktien,

einen zusätzlichen Urlaubstag und natürlich verschiedene Events weltweit rund um

den Firmengeburtstag im September."

Ein Jubiläum, das verbindet: Vorteile für Henkelaner

Im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms im Jahr 2026 bietet Henkel allen

Teilnehmenden einen exklusiven Jubiläumsvorteil. Henkel stockt jede Investition

um 41 Prozent auf, um eine stärkere Beteiligung am Unternehmenserfolg zu

ermöglichen. Das heißt vereinfacht, wer als Mitarbeiter:in 100 Euro in

Henkel-Aktien investiert, erhält Aktien im Gegenwert von 141 Euro. Zudem

erhalten alle Beschäftigten weltweit im Jubiläumsjahr einen zusätzlichen

Urlaubstag in ihrem Geburtstagsmonat.

2026 finden besondere Feierlichkeiten an den Henkel-Standorten weltweit sowie

verschiedene Aktivitäten statt, die die Vergangenheit mit einem Blick in die

Zukunft verbinden. Höhepunkt wird der 26. September, der Gründungstag des

Unternehmens.

Tradition trifft Zukunft: Henkel blickt auf 150 Jahre Unternehmensgeschichte

Henkel wurde 1876 in Aachen gegründet und entwickelte sich vom kleinen

Waschmittelhersteller zu einem internationalen Unternehmen mit führenden

Marktpositionen und starken Marken wie Loctite, Persil und Schwarzkopf. Heute

erzielt Henkel einen Jahresumsatz von mehr als 21 Mrd. Euro und beschäftigt

weltweit 47.000 Mitarbeitende.

Einen umfassenden wissenschaftlichen Einblick in die Unternehmensgeschichte

bietet die unabhängige Studie "Henkel - Vom Waschmittelhersteller zum

Weltunternehmen" von Prof. Dr. Joachim Scholtyseck, die Anfang November im

Rahmen einer Expertenrunde der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Buch

erscheint am 30. Januar 2026 im Verlag C.H.Beck. Details zur Studie finden Sie

hier in der Pressemitteilung (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinfo

rmationen-und-pressemappen/2025-11-03-150-jahre-unternehmensgeschichte-von-henke

l-in-neuem-buch-vorgestellt-2095370).

Weitere Informationen, Bildmaterial sowie die digitale Henkel History Timeline

finden Sie hier:

https://www.henkel.de/presse-und-medien/zahlen-und-fakten/150-jahre-henkel

Über Henkel

Mit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende

Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem

Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei

Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das

Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare

weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des

Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2024

erzielte Henkel einen Umsatz von rund 21,6 Mrd. Euro und ein bereinigtes

betriebliches Ergebnis von rund 3,1 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind

im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das

Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen.

Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team

von rund 47.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke

Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at

heart for the good of generations".

