Henkel vz. Aktie

68,62 EUR -0,88 EUR -1,27 %
STU
Marktkap. 27,19 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

13:31 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Henkel KGaA Vz.
68,62 EUR -0,88 EUR -1,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach einem Bloomberg-Bericht über Übernahmepläne für den US-Shampoo-Hersteller Olaplex auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Henkel sollte zunächst lieber die eigenen Probleme richten, bevor Zukäufe wieder Thema werden, empfahl Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Geschäft von Olaplex könnte - sofern keine Trendwende bei Olaplex gelinge - das ohnehin schon triste Wachstumprofil von Henkel weiter verwässern./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
68,54 €		 Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
68,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,24%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:31 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
30.12.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
