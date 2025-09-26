DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,32 +0,4%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 93.621 -0,1%Euro 1,1704 +0,0%Öl 69,75 +0,2%Gold 3.763 +0,0%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen
Redcare Pharmacy-Aktie etwas leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen Redcare Pharmacy-Aktie etwas leichter: Finanzvorstand Eenhorst verlässt das Unternehmen
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,82 EUR -0,12 EUR -0,17 %
STU
Marktkap. 27,01 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
NEU
WKN 604843

NEU
ISIN DE0006048432

NEU
Symbol HENOF

Goldman Sachs Group Inc.

Henkel vz Sell

26.09.25
Henkel vz Sell
Henkel KGaA Vz.
68,82 EUR -0,12 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sell

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
69,00 €		 Abst. Kursziel*:
5,80%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
68,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

