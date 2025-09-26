Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,01 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Sell
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
69,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,80%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
68,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
