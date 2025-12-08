Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
Warburg Research hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Henkel vz-Aktie musste um 17:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 67,94 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 35,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 231.370 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 17,3 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 11.03.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Henkel vz. News
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:21
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|05.12.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|26.11.2025
|Henkel vz Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:21
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|02.12.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Henkel vz Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen