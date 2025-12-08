DAX24.038 ±0,0%Est505.720 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 +0,2%Nas23.545 -0,1%Bitcoin77.771 +0,4%Euro1,1617 -0,2%Öl62,82 -1,6%Gold4.194 -0,1%
Analyse im Fokus

Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy

08.12.25 17:22 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Warburg Research über die Henkel vz-Aktie | finanzen.net

Warburg Research hat eine eingehende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
68,00 EUR -1,32 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie musste um 17:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 67,94 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 35,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 231.370 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 17,3 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 11.03.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

