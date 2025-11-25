DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Henkel vz. Aktie

69,66 EUR -0,38 EUR -0,54 %
STU
Marktkap. 27,18 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

08:01 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,66 EUR -0,38 EUR -0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
70,14 €		 Abst. Kursziel*:
-7,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,69%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.11.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

