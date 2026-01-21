DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -2,9%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,33 -0,1%Gold4.945 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 76,20 Euro

23.01.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
70,84 EUR -1,02 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 80 auf 76,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Der neu für die Düsseldorfer verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Henkel dürfte es schwer gelingen, die Erwartungen an das vierte Quartal zu erfüllen. Stärke im Klebstoff-Bereich werde durch das schwache Geschäft mit der Autobranche aufgezehrt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08:01Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
09.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

