Henkel vz. Aktie

Marktkap. 28,58 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

14:11 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Henkel KGaA Vz.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum der Bruttowarenvolumina (GMV) der von ihm beobachteten Konzerne aus dem Konsum-Bereich stark erholt, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Der Dezember habe aber im Jahreslauf eine eher geringe Bedeutung. Stark gelaufen sei es vor allem bei L'Oreal und Reckitt, aber auch Beiersdorf und Haleon./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

