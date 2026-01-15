Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,58 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum der Bruttowarenvolumina (GMV) der von ihm beobachteten Konzerne aus dem Konsum-Bereich stark erholt, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Der Dezember habe aber im Jahreslauf eine eher geringe Bedeutung. Stark gelaufen sei es vor allem bei L'Oreal und Reckitt, aber auch Beiersdorf und Haleon./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,96 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
72,20 €
|Abst. Kursziel*:
3,82%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
72,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,74%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14:11
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|14:11
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:11
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research