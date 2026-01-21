Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter

LUS-DAX im Blick

Zum Handelsende legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 24.849,50 Punkten ab.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24.773,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.937,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 24.301,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21.236,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,32 Prozent auf 37,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,28 Prozent auf 238,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1.790,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,79 Prozent auf 377,00 EUR), RWE (-0,77 Prozent auf 51,30 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 235,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7.358.034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net