LUS-DAX im Blick

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter

22.01.26 17:57 Uhr
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter | finanzen.net

Zum Handelsende legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
98,76 EUR 1,02 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,39 EUR 0,96 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,95 EUR 0,21 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
237,00 EUR -1,00 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
239,90 EUR 7,40 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
42,66 EUR 1,31 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
377,70 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,93 EUR 1,74 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.778,50 EUR -77,00 EUR -4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
51,28 EUR -0,54 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
190,48 EUR -2,14 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,25 EUR 2,70 EUR 2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.829,5 PKT -37,5 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 24.849,50 Punkten ab.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24.773,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.937,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 24.301,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24.111,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 21.236,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,32 Prozent auf 37,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,28 Prozent auf 238,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1.790,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,79 Prozent auf 377,00 EUR), RWE (-0,77 Prozent auf 51,30 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 235,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7.358.034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 220,886 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

