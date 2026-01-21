DAX24.876 +1,3%Est505.961 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,74 -3,2%Nas23.459 +1,0%Bitcoin75.720 -1,1%Euro1,1743 +0,5%Öl64,05 -1,9%Gold4.878 +1,0%
CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich im Plus

22.01.26 17:57 Uhr
CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich im Plus

Der CAC 40 verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Am Donnerstag ging es im CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,99 Prozent auf 8.148,89 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,436 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,17 Prozent auf 8.163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8.069,17 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.190,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.142,44 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,288 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 8.121,07 Punkten bewertet. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 22.10.2025, mit 8.206,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der CAC 40 7.837,40 Punkte auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,565 Prozent. 8.396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7.996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 265.699 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 281,367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

