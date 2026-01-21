DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -2,0%Nas23.488 +1,1%Bitcoin75.790 -1,0%Euro1,1747 +0,5%Öl63,93 -2,1%Gold4.903 +1,5%
XETRA-SCHLUSS/DAX mit Erholungstag - VW überrascht positiv

22.01.26 17:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
29,58 EUR -6,66 EUR -18,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
82,80 EUR -4,05 EUR -4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,93 EUR 1,74 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.784,50 EUR -71,00 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
31,26 EUR -0,14 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
103,60 EUR 0,60 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Nachdem sich der Nebel um die Grönland-Frage und die US-Zollandrohungen vorerst gelichtet hatte, schaltete der DAX einen Gang höher. Doch die Erleichterung bleibt brüchig. Trumps Strategie aus Eskalation und plötzlicher Deeskalation hält die Investoren weiterhin in Atem - auch wenn man sich an das Getöse aus Washington allmählich gewöhnt hat, sorgt der "Faktor Trump" immer wieder für kurzzeitigen Stress im Depot. Der DAX schloss am Erholungstag 1,2 Prozent höher bei 24.856 Punkten, während der Euro in Richtung 1,1750 Dollar fester tendierte. Die Anleihen traten einen weiteren Tag auf der Stelle und lieferten keinen Impuls.

Berichtssaison kommt langsam in Fahrt

Mit Blick auf den Terminkalender steht ein ruhiger Wochenausklang an, in der kommenden Woche dürfte die Berichtssaison dann stärker in den Fokus rücken. Sie setzte allerdings schon heute Akzent.

VW hatte gute Nachrichten parat, für die Aktie ging es um gleich 6,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich der Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 6 Milliarden Euro beläuft. Damit wurde sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen des Markts deutlich übertroffen. Die Porsche Holding folgte mit einem Plus von 4,3 Prozent.

Derweil hat Traton (+0,3%) trotz eines Rückgangs des Fahrzeugabsatzes um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorläufige Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Rahmen der Markterwartungen und teils darüber lagen.

Carl Zeiss Meditec brachen um 16,6 Prozent ein, nachdem das Unternehmen über einen schwachen Start in das Geschäftsjahr 2026 berichtet hatte, was zu einer Gewinnwarnung und einer Überprüfung der Jahresprognose führte, wie MWB anmerkte. Die Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 seien im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent auf 467 Millionen Euro zurückgegangen, während das EBITA um 77 Prozent auf 8 Millionen Euro gefallen sei.

Der anstehende Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam veranlasste Investoren dazu, Liquidität zu schaffen, was zulasten etablierter Branchengrößen wie Rheinmetall (-3,4%) oder auch Hensoldt (-4%) ging.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.856,47 +1,2% +0,3%

DAX-Future 24.956,00 -0,1% +1,0%

XDAX 24.849,84 -0,1% -0,3%

MDAX 31.687,04 +2,4% +1,1%

TecDAX 3.704,99 +1,7% +0,5%

SDAX 18.345,85 +3,5% +3,2%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,78 +7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 33 6 1 5.357,6 67,4 4.215,1 57,6

MDAX 39 11 0 792,6 35,3 642,7 26,3

TecDAX 25 5 0 1.432,0 27,7 1.101,5 22,2

SDAX 64 3 3 173,1 11,0 142,7 10,2

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)

