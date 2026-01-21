Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus
Am Donnerstag steht der DAX via XETRA letztendlich 1,28 Prozent im Plus bei 24.876,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,122 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,29 Prozent auf 24.877,63 Punkte an der Kurstafel, nach 24.560,98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.937,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.772,54 Punkten.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,258 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 24.283,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.151,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der DAX-Kurs 21.254,27 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,37 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25.507,79 Punkten. Bei 24.349,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,51 Prozent auf 105,30 EUR), Porsche Automobil (+ 4,32 Prozent auf 37,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,28 Prozent auf 238,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,02 Prozent auf 33,40 EUR) und Infineon (+ 3,66 Prozent auf 42,59 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1.790,50 EUR), MTU Aero Engines (-0,79 Prozent auf 377,00 EUR), RWE (-0,77 Prozent auf 51,30 EUR), SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 235,40 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.358.034 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,886 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
