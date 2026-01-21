Mercedes Benz-Aktie gesucht: Fuso und Foxconn gründen Elektrobus-Hersteller in Japan
Die zur Daimler Truck Holding gehörende Mitsubishi Fuso Truck & Bus und die Foxconn Technology Group wollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres einen Elektrobus-Hersteller gründen.
Werte in diesem Artikel
Wie Fuso und Foxconn mitteilten, soll das neue Unternehmen die Expertise von Fuso bei Design, Entwicklung und Herstellung von Bussen mit der emissionsfreien Fahrzeugtechnologie und dem globalen Netzwerk von Foxconn vereinen. Der neue Elektrobus-Hersteller soll seinen Sitz im japanischen Kawasaki haben und von Fuso-Bus-Chef Katsuto Kora geleitet werden.
Via XETRA legt die Mercedes Benz-Aktie zwischenzeitlich um 2,87 Prozent auf 59,42 Euro zu.
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com