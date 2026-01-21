DAX24.854 +1,2%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -1,2%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.936 +0,5%Euro1,1691 ±0,0%Öl64,92 -0,6%Gold4.834 +0,1%
Mercedes Benz-Aktie gesucht: Fuso und Foxconn gründen Elektrobus-Hersteller in Japan

22.01.26 09:36 Uhr
Mercedes Benz-Aktie gesucht: Neuer Elektrobus-Hersteller mit Foxconn | finanzen.net

Die zur Daimler Truck Holding gehörende Mitsubishi Fuso Truck & Bus und die Foxconn Technology Group wollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres einen Elektrobus-Hersteller gründen.

Wie Fuso und Foxconn mitteilten, soll das neue Unternehmen die Expertise von Fuso bei Design, Entwicklung und Herstellung von Bussen mit der emissionsfreien Fahrzeugtechnologie und dem globalen Netzwerk von Foxconn vereinen. Der neue Elektrobus-Hersteller soll seinen Sitz im japanischen Kawasaki haben und von Fuso-Bus-Chef Katsuto Kora geleitet werden.

Via XETRA legt die Mercedes Benz-Aktie zwischenzeitlich um 2,87 Prozent auf 59,42 Euro zu.

DOW JONES

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

