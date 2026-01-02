Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 59,63 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG