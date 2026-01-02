DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
Samsung-Aktie mit Rekordhoch: KI-Systeme sollen Geräte intelligenter machen Samsung-Aktie mit Rekordhoch: KI-Systeme sollen Geräte intelligenter machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
638,60 EUR -2,60 EUR -0,41 %
STU
600,32 CHF +8,86 CHF +1,50 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 316,81 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

12:16 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
638,60 EUR -2,60 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
637,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
638,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
622,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

12:16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Euronext-Handel: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsende im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen