LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 308,27 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Markt für Spirituosen dürfte sich nicht sonderlich stark erholen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach Rückkehr von einer US-Reise mit einem Expertenmeeting. Positiver sei der Branchenkenner jedoch für die Cognac-Kategorie, in der der Boden erreicht sein dürfte. Eine stabile Entwicklung im kommenden Jahr wäre positiv für Hennessy./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
633,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
634,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
622,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

12:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

