LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 308,27 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 725 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Markt für Spirituosen dürfte sich nicht sonderlich stark erholen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag nach Rückkehr von einer US-Reise mit einem Expertenmeeting. Positiver sei der Branchenkenner jedoch für die Cognac-Kategorie, in der der Boden erreicht sein dürfte. Eine stabile Entwicklung im kommenden Jahr wäre positiv für Hennessy./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
UBS AG
725,00 €
Buy
633,60 €
14,43%
Buy
634,20 €
14,32%
Zuzanna Pusz
-
622,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
