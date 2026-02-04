DAX24.481 ±-0,0%Est505.924 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,28 +1,4%Gold4.874 +2,1%
Index-Bewegung

Börse Paris: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels

06.02.26 09:27 Uhr
Börse Paris: CAC 40 verliert zum Start des Freitagshandels | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Paris morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
189,00 EUR -0,04 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
534,40 EUR -1,60 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
52,04 EUR -1,02 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,80 EUR -1,33 EUR -16,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,30 EUR -0,01 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.214,5 PKT -23,6 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent auf 8.216,18 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,473 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,283 Prozent auf 8.214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8.238,17 Punkten am Vortag.

Bei 8.204,00 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8.219,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.237,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7.964,77 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.007,62 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,256 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.396,72 Punkten. Bei 7.996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 181.892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 267,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

