DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
Intesa-Aktie büsst an Wert ein: Bank will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken Intesa-Aktie büsst an Wert ein: Bank will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
192,46 EUR +0,34 EUR +0,18 %
STU
190,62 EUR -2,96 EUR -1,53 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 152,67 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

10:21 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
192,46 EUR 0,34 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Der jüngste Kursrückschlag aufgrund schwacher Januar-Auslieferungszahlen und Währungsgegenwind biete eine gute Einstiegschance, schrieb Sam Burgess am Freitagabend. Die Zielsenkung resultiere aus den jüngsten Wechselkursentwicklungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
190,62 €		 Abst. Kursziel*:
25,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
192,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:21 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.01.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Kursziel gesenkt Airbus-Aktie tiefer: Jefferies nimmt Herabstufung auf "Hold" vor Airbus-Aktie tiefer: Jefferies nimmt Herabstufung auf "Hold" vor
finanzen.net Buy für Airbus SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Airbus SE-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone
Business Times AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push
Business Times New Airbus commercial CEO signals production focus, backs bigger A220
Business Times Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
Zacks Airbus Hands Over First A350-1000 to STARLUX, Boosts A350 Program
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen