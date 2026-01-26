DAX24.917 +0,1%Est506.010 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.166 ±-0,0%Euro1,1991 -0,4%Öl67,58 -0,2%Gold5.297 +2,2%
Airbus: Delta bestellt 31 Großraumflugzeuge fest - Aktie schwächer

28.01.26 09:30 Uhr
Airbus: Delta bestätigt Bestellung von 31 Großraumflugzeugen - Aktie gibt nach

Delta hat bei Airbus 31 Flugzeuge fest bestellt, um auf der Langstrecke zu expandieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,20 EUR -2,42 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
55,27 EUR -1,51 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Fluggesellschaft hat 16 Maschinen des Modells A330-900 und 15 A350-900 bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Nach der Auslieferung der Maschinen werde die Delta-Flotte an Großraummaschinen 55 A330neo und 79 A350 umfassen.

Delta Air Lines betreibt der Mitteilung zufolge derzeit mehr als 500 Airbus-Flugzeuge aus allen Produktfamilien, vom A220 bis zum A350-900. Der aktuelle Auftragsbestand von Delta bei Airbus umfasst rund 200 Flugzeuge, darunter auch das Modell A350-1000.

Die Airbus-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 197,04 Euro.

DJG/DJN/sha/cbr

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Naiyyer / Shutterstock.com

