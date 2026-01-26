Airbus: Delta bestellt 31 Großraumflugzeuge fest - Aktie schwächer
Delta hat bei Airbus 31 Flugzeuge fest bestellt, um auf der Langstrecke zu expandieren.
Die US-Fluggesellschaft hat 16 Maschinen des Modells A330-900 und 15 A350-900 bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Nach der Auslieferung der Maschinen werde die Delta-Flotte an Großraummaschinen 55 A330neo und 79 A350 umfassen.
Delta Air Lines betreibt der Mitteilung zufolge derzeit mehr als 500 Airbus-Flugzeuge aus allen Produktfamilien, vom A220 bis zum A350-900. Der aktuelle Auftragsbestand von Delta bei Airbus umfasst rund 200 Flugzeuge, darunter auch das Modell A350-1000.
Die Airbus-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 197,04 Euro.
DJG/DJN/sha/cbr
DOW JONES
