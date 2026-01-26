DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,39 +0,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin73.958 -0,5%Euro1,2042 +1,4%Öl67,55 +2,8%Gold5.188 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt schwächer -- US-Börsen uneinheitlich -- PUMA: Neuer Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel im Fokus
Top News
General Motors-Aktie deutlich höher: Milliarden-Rückkauf und Dividendenplus stützen Kurs General Motors-Aktie deutlich höher: Milliarden-Rückkauf und Dividendenplus stützen Kurs
SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang SpaceX-Aktie mit Plot-Twist? Risikokapitalgeber glaubt nicht an klassischen Börsengang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Index-Performance im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

27.01.26 22:32 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste | finanzen.net

Der Dow Jones gab letztendlich nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
203,85 EUR 2,60 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
299,45 EUR -6,25 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
200,00 EUR -10,30 EUR -4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
65,50 EUR 0,18 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
61,20 EUR -0,05 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
319,65 EUR -3,45 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
187,42 EUR 1,22 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
399,05 EUR 1,20 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
52,46 EUR -2,51 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,82 EUR 0,10 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
234,70 EUR -60,20 EUR -20,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
32,79 EUR -0,70 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
270,00 EUR -4,60 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.003,4 PKT -409,0 PKT -0,83%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,83 Prozent schwächer bei 49.003,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,641 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,556 Prozent auf 49.137,65 Punkte an der Kurstafel, nach 49.412,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48.862,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49.157,80 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 48.710,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der Dow Jones bei 47.544,59 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 44.713,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49.633,35 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,63 Prozent auf 244,68 USD), Microsoft (+ 2,19 Prozent auf 480,58 USD), Cisco (+ 2,17 Prozent auf 78,68 USD), Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 73,55 USD) und Johnson Johnson (+ 1,33 Prozent auf 224,44 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-19,61 Prozent auf 282,70 USD), Nike (-2,92 Prozent auf 63,09 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 318,75 EUR), Boeing (-1,56 Prozent auf 244,56 USD) und American Express (-1,05 Prozent auf 359,45 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 33.738.868 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,841 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen