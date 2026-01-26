Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones gab letztendlich nach.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,83 Prozent schwächer bei 49.003,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,641 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,556 Prozent auf 49.137,65 Punkte an der Kurstafel, nach 49.412,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48.862,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49.157,80 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 48.710,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der Dow Jones bei 47.544,59 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 44.713,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49.633,35 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,63 Prozent auf 244,68 USD), Microsoft (+ 2,19 Prozent auf 480,58 USD), Cisco (+ 2,17 Prozent auf 78,68 USD), Coca-Cola (+ 1,36 Prozent auf 73,55 USD) und Johnson Johnson (+ 1,33 Prozent auf 224,44 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-19,61 Prozent auf 282,70 USD), Nike (-2,92 Prozent auf 63,09 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 318,75 EUR), Boeing (-1,56 Prozent auf 244,56 USD) und American Express (-1,05 Prozent auf 359,45 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 33.738.868 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,841 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net