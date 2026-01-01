OTS: Riddle Technologies AG / Riddle übernimmt Convert: Contentbird Convert ...
Riddle übernimmt Convert: Contentbird Convert wird zu Convert by
Riddle
Berlin/Saarbrücken (ots) - Als Marktführer für interaktive Content-Formate im
Medienumfeld weitet Riddle sein Portfolio mit Convert by Riddle nun auch für
Marken, Agenturen und im Employer Branding-Bereich aus. Contentbird fokussiert
sich zukünftig auf das Kerngeschäft seiner Content Operations Software, die
intelligente Tools, Prozesse und AI-Assistenten für Marketingteams zur Verfügung
stellt.
Riddle, Europas Marktführer für Quizzes bei Publishern und Medienhäusern, hat
Convert, das erfolgreiche Angebot von Tippspielen und Adventskalendern im
deutschsprachigen Raum von Contentbird übernommen. Mit der Übernahme werden zwei
etablierte Engagement-Lösungen für interaktiven Content zusammengeführt, die
seit Jahren digitale Formate für Medien, Publisher und Markenanbieter
bereitstellen.
Im Mittelpunkt der Akquisition steht, bewährte Interaktionsformate wie
Tippspiele, Adventskalender und Gewinnspiele langfristig weiterzuentwickeln und
auf eine stabile, skalierbare technische Basis zu stellen. Kund:innen
profitieren künftig von der technologischen Stärke, Reichweite und
Branchenkenntnis von Riddle sowie von der spezialisierten Format-Expertise von
Convert.
Contentbird Convert wird zu Convert by Riddle. Unter diesem Namen bleibt Convert
als eigenständiges, spezialisiertes Angebot erhalten und fokussiert sich
weiterhin auf Tippspiele, Adventskalender und saisonale Kampagnenformate -
insbesondere für den Einsatz bei Marken, Agenturen, Personal-Entscheidern, aber
auch Publishern und Medienhäusern im deutschsprachigen Raum.
"Mit Convert by Riddle führen wir zusammen, was inhaltlich perfekt
zusammenpasst", sagt Boris Pfeiffer, Gründer und CEO von Riddle. "Riddle steht
für skalierbare Quiz- und Interaktionslösungen, Convert für langjährig erprobte
Tippspiel- und Kampagnenformate. Gemeinsam schaffen wir eine zukunftssichere
Plattform für interaktiven Content, der verschiedenste Akteure befähigt, ohne
großes Risiko und ohne langwierige IT-Prozesse, digitale Inhalte interaktiv zu
gestalten und damit Engagement auch kurzfristig zu fördern."
http://contentbird.io/ Gründer, Nicolai Kuban, erklärt den strategischen Schritt
der Fokussierung auf operationale Content-Software: "Convert und Riddle sind ein
guter Match. Unser Ziel bei contentbird ist es, Marketingteams mit einer
leistungsstarken KI-gestützten Content-Operations-Software auszustatten, die sie
dabei unterstützt, sich online zu differenzieren und bessere Inhalte schneller
zu erstellen und kanalübergreifend zu verbreiten. Indem wir Strategie, Prozesse,
Teams und künstliche Intelligenz auf einer zentralen Plattform zusammenbringen,
wird die digitale Content-Arbeit nachhaltig transformiert."
Bestehende Kund:innen von Convert können ihre Formate weiterhin nutzen und
profitieren schrittweise von technischen Verbesserungen, höherer Stabilität und
neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig eröffnet Convert by Riddle neue
Perspektiven für innovative Kampagnenformate und eine noch engere Verzahnung mit
dem Riddle-Ökosystem.
Über Convert by Riddle
Convert by Riddle ist das spezialisierte Angebot für Tippspiele,
Adventskalender, saisonale Kampagnenformate und Gewinnspiele. Die Plattform
richtet sich an Brands, Publisher und Medienhäuser im deutschsprachigen Raum und
baut auf der langjährigen Erfahrung von Convert auf - nun ergänzt durch die
technologische Basis von Riddle.
Über Riddle
https://www.riddle.com/ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu
unterstützen, Online-Daten so zu nutzen, dass diese ihre Nutzer und Nutzerinnen
besser verstehen. Das Online-Unternehmen bietet innovative, interaktive Tools
für die Erstellung von Quizzen, Persönlichkeitstests, Mini-Games oder Umfragen,
die sich nahtlos in Websites einbinden lassen.
Die Lösungen steigern nicht nur das Userengagement, sondern ermöglichen auch
eine differenzierte Datenerfassung. Über integrierte Formulare zur
Lead-Generierung kombinieren Riddle Quizantworten und -ergebnisse mit den
Informationen, die zuvor in Formulare eingegeben wurden. So können umfassende
Kundenprofile erstellt werden. Wir haben uns verpflichtet, die höchsten
Datenschutzstandards zu gewährleisten und sind vollständig DSGVO-konform und ISO
27001 zertifiziert. Ziel ist es, das Rätsel für Websitebetreiber zu lösen, wer
die Nutzerschaft ist und gleichzeitig eine unterhaltsame digitale Umgebung für
sie schaffen.
