ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro

28.01.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
69,50 EUR -2,95 EUR -4,07%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für WACKER CHEMIE nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
09:56WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
09:31WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
09:11WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:56WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.12.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
02.12.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
04.11.2025WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
30.10.2025WACKER CHEMIE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:31WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026WACKER CHEMIE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
27.11.2025WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
28.11.2025WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG

