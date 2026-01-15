DAX 25.292 -0,2%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.121 -0,3%Euro 1,1621 +0,1%Öl 64,54 +1,1%Gold 4.611 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie
NVIDIA-Aktie im Blick: Das ist über die nächste Chipgeneration Vera Rubin bekannt NVIDIA-Aktie im Blick: Das ist über die nächste Chipgeneration Vera Rubin bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,50 EUR -0,35 EUR -0,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,62 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

12:56 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
72,50 EUR -0,35 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Chemiebranche seien, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Maßnahmen im Zuge der Anti-Involutionspolitik der dortigen Staatsführung könnten also ein Game-Changer für die Chemiekonzerne sein. Mit dieser Strategie will China Überkapazitäten in Schlüsselbranchen eindämmen und profitableres Wachstum fördern. Udeshi sieht bei diesem Thema durchwachsene Signale in den vergangenen sechs Monaten. BASF wäre wohl der größte Profiteur eines Abbaus von Überkapazitäten in China selbst. Aber auch Lanxess, Wacker Chemie, Akema, Evonik und Solvay könnten Nutznießer sein. Ob die Politik von Chinas Regierung wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung der europäischen Chemiebranche aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
72,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
72,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
02.12.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Schwieriges Jahr Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: Wäre eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr rentabel gewesen?
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag fester
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen