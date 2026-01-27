Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels stärker

Index-Bewegung

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Mittwochmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent nach oben auf 24.917,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24.863,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.942,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.323,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 24.242,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, lag der LUS-DAX noch bei 21.482,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,43 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.344,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,07 Prozent auf 44,47 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 1,82 Prozent auf 68,42 EUR), Deutsche Börse (+ 0,92 Prozent auf 209,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,45 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,24 Prozent auf 45,69 EUR), Fresenius SE (-1,84 Prozent auf 48,62 EUR), Beiersdorf (-1,26 Prozent auf 95,52 EUR), adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR) und Symrise (-1,05 Prozent auf 71,92 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.336.779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 228,800 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,14 Prozent, die höchste im Index.

